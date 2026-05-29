29日11時現在の日経平均株価は前日比1193.98円（1.85％）高の6万5887.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1204、値下がりは314、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を349.97円押し上げている。次いでＴＤＫ が169.96円、ファストリ が161.71円、イビデン が95.87円、村田製 が92.04円と続く。 マイナス寄与度は118.27円