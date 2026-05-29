中国メディアの第一財経は25日、新エネルギー車の重量化が進んでいることについて、「道路が重さに耐えられない」との懸念の声が上がっていると伝えた。記事によると、中国の新エネ車は年々大型化・重量化が進んでいる。工業情報化部のデータによると、中国の乗用車の平均車両重量は2024年に1704キロとなり、12年の1312キロから約400キロ増加した。特に新エネ車は2トンを超えることが珍しくない。最近では、尊界（Maextro）の新型