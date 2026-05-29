1984年のデビュー以来、時代ごとのテクノロジーやサウンドを取り込みながら、独自の音楽表現を築いてきたTMNETWORK。小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登の3人が、最新ツアー『TMNETWORK TOUR 2026 QUANTUM』を振り返った。“QUANTUM（量子）”をコンセプトに掲げた同ツアーは、ヒット曲を中心にした構成ではなく、レアな楽曲や新曲も織り交ぜながら、40周年を経てもなお変化を続ける3人を映し出すものとなった。【写真】楽しそう！ト