お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが、29日までに自身のXを更新。人気マンガ・アニメ『幽☆遊☆白書』の“戸愚呂兄弟”に扮した写真を投稿した。【写真】衝撃の第2形態…安藤なつ×松本かれんの“戸愚呂兄弟”戸愚呂兄弟は、怪力が自慢の弟と、体を変幻自在に変形する兄という2人で、同作の主人公・浦飯幽助の前に立ちはだかる最強の敵。兄が弟の肩に乗るという独特のスタイルで人気を集めている。安藤は2024年7月に、