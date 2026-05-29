◇プロ野球セ･パ交流戦ソフトバンク8-4巨人（5月28日、東京ドーム）6回、ソフトバンクの今宮健太選手の左中間への打球をセンターのキャベッジ選手とレフトの松本剛選手が同時に追いかけ、最終的にはお見合い。同点打となる2塁打を献上した巨人。このプレーについて亀井善行コーチは「ケガがなくてよかった、どちらも責めるつもりはない」と前置きした上で、「センターが捕る、センターが中心」と語りました。「(レフトの）剛は（