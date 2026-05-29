名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサー（27）が29日までに自身のインスタグラムを更新。結婚式の前撮りを撮影したことを明かし、白無垢姿を披露した。今年1月にトヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和との結婚を報告していた尾形アナは「新緑の季節が大好きなので、両親にも来てもらって前撮りをしました」とつづり、白無垢姿の全身ショットや、打掛姿で両親と並ぶショットや、寺の境内での吉居と自身がたたずむシ