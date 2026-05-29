原爆資料館を訪れる外国人ら＝2025年8月、広島市中区広島市の原爆資料館は29日、今年のお盆期間（8月8〜16日）の入館について、終日事前予約制を導入すると発表した。混雑緩和対策で、1時間あたりの入館者数の上限を千人とする。29日午後5時からオンラインで受け付けを開始。チケットは大学生以上200円など。現在は朝夕の限られた時間帯のみ予約制となっているが、資料館によると、近年の入館者数増加により、昨年のお盆期間中