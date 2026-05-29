２８日に放送されたフジテレビ系「今夜、秘密のキッチンで」では、成仏したと思われた林太郎（安井順平）がまさかの再登場を果たし、ネットも胸をなで下ろした。この日は、慧（高杉真宙）が幽霊時代のことを完全に思い出し、あゆみ（木南晴夏）へ思いを伝える。もちろんあゆみもその思いに応えたいが、慧には婚約者の藤子（滝本美織）がおり、自分にも夫がいることから、これ以上会わないようにしようと伝える。落ち込む慧だ