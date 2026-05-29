第79回カンヌ映画祭（フランス）で、日本人初の女優賞を受賞した、濱口竜介監督（47）の新作「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）主演の岡本多緒（41）が29日、インスタグラムを更新。ベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）と同賞を共同受賞したことについて「今でも夢のように感じています」とつづった。一方で「この受賞は、決して私個人が俳優として優れた技術を持っていたからではなく、濱口監督の素晴ら