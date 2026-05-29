VTuber（バーチャルユーチューバー）の二十日ネルが29日までにXを更新。自身に対する迷惑行為などに法的措置も検討してるとして警告した。楽天グループMCN事業部のサポートを受けている二十日ネルは、28日、同事業部公式Xがサポートタレントへの迷惑行為について注意喚起を行った声明を引用し、「このたび、楽天より公開された注意喚起は、実際に現在進行形で発生している深刻な迷惑監視行為を受けての対応となります」と言及した