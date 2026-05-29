米男子ゴルフツアーの「チャールズ・シュワブチャレンジ」初日（２８日＝日本時間２９日、テキサス州のコロニアルＣＣ＝パー７０）、松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、１ボギーの６６で回り、４アンダーで首位と２打差の１９位スタートとなった。松山は「良いところも出てきてはいたんですけど、昨日までの練習のいい感じとはいかなかった」とし「前の試合のことを考えたら安定していましたけど。うーん、なかなか