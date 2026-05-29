こんにちは、ミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。まずお知らせです。今年度も東スポユーチューブ動画のピットインタビューに行かせていただきます。６月の尼崎Ｇ?「尼崎市市制１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７４周年記念）」の初日８日から準優勝戦日１２日までの５日間！今回はミス東スポ後輩の清水美早ちゃんも登場。ぜひとも、ちぇーくよろしくお願いします！さて、４月３日に１４０期生のボートレーサー養