米大リーグ（MLB）のドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でロッキーズに4-1で勝利。「1番・投手兼DH」の大谷翔平投手が投げては6回無安打1失点で今季5勝目、打っても9号先頭打者アーチを放つ大活躍だった。球団専属カメラマンは、試合前の大谷を捉えた1枚を公開。幻想的な雰囲気が漂うショットに反響が広がった。投打二刀流で先発した大谷。投手として初回を三者凡退に抑え、先頭打席に向かう直前だった。ベンチの縁に