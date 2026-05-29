春の軽やかさと初夏の暑さが交差するこの時期。つい楽なTシャツに手が伸びがちですが、気を抜くと部屋着っぽく見えてしまうことも。そこで頼れるのが【ZARA（ザラ）】の半袖ニット。暑さが本格化する前の今だからこそ楽しめる、大人にちょうどいいデザインをピックアップしました。 フォルムで魅せるギャザートップス 【ZARA】「ギャザーニットトップス」\5,990（税込） 装飾に頼らず、立体的なフォルムで