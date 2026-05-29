猫との暮らしを豊かにするペット家電5選 常に愛猫に接して、手間ひまをかけることが愛情だという時代もそろそろ終わり。離れている時間も健康や安全を守り、自宅ではふれあいの時間を大切にする。 そんな猫との暮らしを豊かにしてくれるアイテムたちを、活用法とともに解説していきます。 1.見守りカメラ 外出先でも家の様子が確認できる見守りカメラは、猫を飼っている家庭に人気の製品です。異変があっても