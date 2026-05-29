偶然スマホの画面が見えたことで、夫の不倫を知ってしまったA子さんは、離婚を決意。しかし、娘を一人で育てていけるのかと思い悩むうち、夫に不倫の証拠を消されてしまいます。慰謝料すらとれないのではと絶望していたそのとき、彼女を救ってくれたのは──。 夫の不倫が発覚 夫の不倫を知った日のことは、今でも鮮明に覚えています。 リビングでのんびりしていると、入浴中の夫が置きっぱなしにしていたスマホが鳴りまし