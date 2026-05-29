ネイマールはふくらはぎの負傷で2、3週間の離脱かふくらはぎの負傷が明らかになったブラジル代表FWネイマールについて、ブラジルサッカー連盟（CBF）と代表チームは北中米共催ワールドカップ（W杯）の開幕24時間前まで状態を見極める方針を固めたと、ブラジルメディア「グローボ」が報じた。ネイマールはブラジル1部サントスから代表チームに合流した時点で、右ふくらはぎにグレード2の肉離れが明らかになったという。現地時間