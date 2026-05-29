株式会社ワンズマインドが運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」はこのほど、会社員（正社員、契約社員、派遣社員）および経営者・役員624人を対象に行った「会社の不祥事にも揺るがず、広報担当として冷静にメディア対応をしそうな女性の芸能人」に関するアンケート結果を公表した。回答者には第1位～第3位まで名前を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計して