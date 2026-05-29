原題は「Materialists」で、意味は「物質主義者」。本作を見終えて物質主義者に思いをはせたとき、バブル期の流行語「3高」を思い出した。【ヴィヴァルディと私】音楽家の師弟物語に潜む“人身売買”の衝撃当時、女性は結婚相手に「高身長、高学歴、高収入」を求め、勢いはいまだに減退していない。当たり前の話だが、米国の女性も3高を求め、その情熱は日本人よりも激越で空想的のようだ。ニューヨークの結婚相談所でマッチ