【ネオ・この有名人の意外な学歴】#2TBS田村真子アナは元厚労相の父の手作り弁当持参で上智大文学部で学ぶ…茶道部の稽古でランチがとれず佐野勇斗（M！LK）◇◇◇「旧ジャニーズを凌駕する勢い」（制作会社ディレクター）といわれるM！LK。今年のセンバツ高校野球の入場行進曲に「イイじゃん」が起用されるなど、今もっともノリに乗っている男性アイドルグループだ。その人気を牽引した最大の功労者が佐野勇斗（28