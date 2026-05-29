マリモクラフトから存在感抜群の『名探偵コナン』コレクションピンバッジが登場。『名探偵コナン』のメインキャラクター「江戸川コナン」をデザインしたピンバッジを2種が用意されています☆ マリモクラフト『名探偵コナン』コレクションピンバッジ 発売日：2026年7月下旬より順次※マリモクラフトオンラインショップでは予約受付中取扱店舗：アニメグッズ取扱店・ファンシーグッズショップ・ECサイト、マリモク