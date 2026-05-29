ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル京阪 ユニバーサル・タワー」に「おさるのジョージ」アニバーサリー・キャラクタールームが登場。原作絵本の刊行85周年を記念して、お部屋全体が「おさるのジョージ」の世界観になったコラボレーションルームが販売されています！ ホテル京阪 ユニバーサル・タワー「おさるのジョージ」アニバーサリー・キャラクタールーム 予約開始日：2026年4月1日