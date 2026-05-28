Green Days Japanが、5月23日(土)、兵庫県丹波篠山市において、ネオジャパンの社員およびその家族による田植え体験を実施。この取り組みは、Green Days Japanとネオジャパンが今年1月に締結した、耕作放棄地の再生と持続可能な営農環境の継承を目指す、地域循環型農業モデル「サステナブル・ライス・パートナーシップ」の一環として行われたものだ。苗植え体験を通じて、地域農業や食の背景が身近に昨今、農業従事者の高齢化や担い