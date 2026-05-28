[caption id="attachment_1622160" align="aligncenter" width="600"] 『Michael／マイケル』, TM & © 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.[/caption]映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画の“音”の臨場感を大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭「“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心 映画祭＜ライブ音響上映＞」が、6月27日(土)〜7月2日(木)の期間、千葉県千葉市の