記事ポイント白馬コルチナスキー場のゲレンデが2026年夏、約50種の体験が集まる「コルチナワンダーヴィレッジ」に変わります引き馬・ラフティング・熱気球・昆虫採集など、標高約900mの高原でアクティビティから自然体験まで楽しめますゴンドラ往復チケットと体験ポイント2,000円分がセットになった宿泊プランが用意されています 長野県の白馬エリアで、冬はスキー場として知られる白馬コルチナスキー場のゲレンデが、2026年