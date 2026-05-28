Alyoが、5月28日(木)〜6月10日(水)東京会場、5月29日(金)〜6月9日(火)大阪会場にて、POPUPを開催。同イベントには、「CINEMATIQ」「Enchanted Corset」「SERPENTINA」の3ブランドが一堂に会し、夏の新作も試すことができる。AlyoについてAlyoは、東京都に本社を構えるレディースアパレル会社。ぽっこりお腹もスッキリ、グラマーなシルエットを生み出す「Enchanted Corset」、快適なのにドラマティックなアパレルブランド「CINEMATI