東京都足立区を拠点とするカクシングループのカクシンライフ所属の清岡幸大郎選手が、「明治杯全日本選抜レスリング選手権」レスリングフリースタイル65kg級で見事優勝を果たした。昨年の天皇杯に続く連覇となり、今秋のアジア大会への切符を獲得した。清岡幸大郎選手について清岡幸大郎選手は、2001年4月生まれ。高知県高知市出身。3歳でレスリングを始め、高知県の「高知レスリングクラブ」で技術を磨く。中学時代には全国中学生