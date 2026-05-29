日本カーリング協会は２９日、２０２７年の日本選手権を１月３１〜２月７日に横浜市の横浜ＢＵＮＴＡＩで開催すると発表した。横浜開催は３年連続となる。大会は男女１０チームずつが参加して行われる。以前の国内大会は北海道や長野などにあるカーリング専用の施設で実施されてきたが、首都圏のアリーナ型会場での開催を定着させることによって、交通アクセスの利便性を生かしてより集客につなげ、競技普及につなげたい意向だ