講談社から、東京最新トレンドグルメを味わい尽くせる、東京ディズニーリゾートを大特集した“2泊3日の黄金ルート”を計画できる一冊が誕生！東京グルメめぐりも、魔法の一日も、最旬スポットを170店凝縮した「おいしいTOKYOガイド&more ”夢”を叶える旅へ出よう (講談社 MOOK)」が発売されます。 講談社「おいしいTOKYOガイド&more ”夢”を叶える旅へ出よう (講談社 MOOK)」 価格：1,980円（税込）発売