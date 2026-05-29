ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が夫婦ショットとともに、引っ越しを報告した。２９日にインスタグラムで「長く暮らせなかったけど、長く住んだお家とのお別れ。小さい部屋だったけど、自分の好きをまるごと詰め込んで暮らせた家でした。楽しく、美味しく、安らげる、私らしく過ごせる空間でした。北見市のみなさん、大変お世話に