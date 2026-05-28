出張マッサージ「Re-Q大阪」「Re-Set大阪」などを展開するRe-Q Groupは、5月18日(月)に新たな店舗型サロン「利休 足軽店」を大阪・難波心斎橋エリアにオープンした。日常使いしやすい時間・価格・施術設計を重視「利休 足軽店」は、5月7日(木)よりプレオープンを開始し、5月18日(月)にグランドオープンした足とおしりを整える下半身ケア専門店。「癒し処 利休 堀江店」に続いてのオープンで、大阪メトロ御堂筋線 なんば駅25番出口