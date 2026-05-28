アメイズプラスは、会員数47万人・月間来訪者数136万人の美容健康雑貨のオンラインショップ「amepla(アメプラ)」のポップアップストアを愛知県名古屋市の栄エリアにある「セントラルパーク」にオープンする。期間は、6月1日(月)〜11月30日(月)の予定だ。「梅雨時期の髪の悩み」や日々の「運動不足」「足腰の疲れ」など、尽きない心身の悩み。オンラインショップ特有の「本当に自分に合うか分からない」という不安を解消し、実際に