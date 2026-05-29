記事ポイント淡路島のHELLO KITTY SMILEで2026年6月1日から9月30日まで『ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー』を提供透き通るブルーゼリーや爽やかなジェノベーゼ冷製パスタなど夏の海をテーマにした10種が3段スタンドに並ぶドリンク2杯付き6,000円（税込）、別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要 淡路島にあるメディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」で、夏の海をテーマにした期間限定アフタヌーンティーが2