福岡県内を中心に焼肉店や精肉店を展開する「バクロ」は、5月24日(日)、ブランド初となる東京出店「やきにくのバクロ 西荻窪店」をグランドオープンした。「やきにくのバクロ」は、店主の父が一代で築き上げた鹿児島県の自社牧場「尾崎牧場」で大切に育てられた最高峰の黒毛和牛を、丸ごと一頭買いして直送する牧場直営の焼肉店だ。これまで九州エリア(福岡・鹿児島)で多くの人に愛されてきたこだわりの肉質と感動のクオリティを、