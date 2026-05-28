空き家再生協会が発行する「おうち終活ノート」は、自分のこと・医療・介護・葬儀・大切なものまで、家のことを家族で共有できる書き込み式エンディングノートである。このたび、不動産業を営むオハナホームより、この「おうち終活ノート」に“てんこもり版”が登場したことが発表された。「もっと早く話しておけばよかった」の声近年、空き家問題や相続トラブルが深刻化する一方、実家や住まいについて家族で話し合えていない家庭