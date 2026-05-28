ストライプインターナショナルが展開するブランド「Green Parks(グリーンパークス)」は、6月5日(金)、「Green Parks 中野マルイ店」をリニューアルオープンする。また、6月5日(金)〜25日(木)の期間、キャンペーンが開催される。「Green Parks」について「Green Parks」は、『毎日を、ここちよく。今日のわたしを、ちょっと素敵に。』をコンセプトに、ライフスタイルやシーンに寄り添うスタイリングを提案し、自然体で毎日を楽しむ