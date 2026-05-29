エアコンの室外機周辺に置いた水入りペットボトルなどが太陽光を集中させ、発火につながる恐れがあるとして、NITE（ナイト）＝製品評価技術基盤機構が注意を呼びかけている。室内機でも洗浄液が電気部品にかかると発火する可能性があり、専門業者への相談を促している。発火や爆発の恐れも･･･エアコンの室外機の近くに動物よけ用の水の入ったペットボトルと、燃えやすい物を置いていたら要注意だ。虫眼鏡のように太陽の光を集中さ