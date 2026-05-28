全国調理師養成施設協会は、オリジナル雑煮コンテスト「第4回Z-1グランプリ」のグランプリ決戦(最終審査)を5月22日(金)に実施した。応募総数1,636作品の中から、グランプリには岐阜県の林瑠海さん(城南高等学校2年生)による「岐阜薬膳雑煮」が輝いた。また、同協会は6月6日(土)に開催する「第21回食育推進全国大会 in とちぎ」に出展し、雑煮の食文化継承事業の一環として雑煮関連企画などを紹介する予定だ。グランプリは体を内側