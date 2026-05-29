俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！／全12話）が、6月22日より Prime Videoで配信される（毎週月・火曜※1話ずつ配信）。同作は、燃え尽きた会社員チャ・ジユンが、冷徹な上司カン・シウと働くことになり、思いがけない相性の良さを感じながら、仕事と恋の両方に再びときめきを見出していくロマンティックコメディー。【全身ショット】ソ