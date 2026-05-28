星のチュロスが、「今日を終わらせるチュロス」をキーワードに開発した一口サイズの新商品「星のチュロス ぷちゅシリーズ」を発表。6種類のフレーバーを展開し、星のチュロス公式サイト、その他オンラインショッピングサイトで購入可能だ。6種類のフレーバーラインナップ「星のチュロス ぷちゅシリーズ」は、つまめる一口サイズと、ぷちゅっととろける中のクリームが特徴の夜のためのチュロス。フレーバーは現在、6種類がラインナ