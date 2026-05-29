物価高騰が続く中、「お通し」を無駄な出費と感じる声が上がっている。専門家は、訪日観光客とのトラブルの種にもなっていると指摘しており、「お通し」を廃止して来客数アップを狙う店が出てくるなど、店によって対応も分かれ始めている。お通し「無駄な出費」との声もだしがしっかりと染み込んだ分厚い大根や、アツアツのこんにゃくや厚揚げ。立ちのぼる湯気と、だしの香りが漂う自慢のおでんが「お通し」という東京・台東区にあ