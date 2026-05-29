アイドルグループ・日向坂46が28日、神奈川・横浜スタジアムで開催された「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」にスペシャルゲストとして登場。試合終了後には『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL LIVE』と題したライブパフォーマンスが行われた。【LIVEフル映像】日向坂46、ハマスタで大迫力ライブ！新曲含む全5曲を披露本イベントは、横浜DeNAベイスターズファンとスペシャルゲストのファンそれぞれの“推し活”を通じて生まれる