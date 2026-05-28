雪国リゾートインフォメーションが運営する新潟県南魚沼市のスイーツ専門店「魚沼スイーツガーデンNATURA(ナトゥーラ)」は、6月6日(土)の「ロールケーキの日」に合わせ、日頃の感謝を込めて看板商品がお得になる1日限定イベント「6月6日『NATURAロールの日』」を開催する。看板商品「NATURAロール」を最大240円引きの特別価格で限定販売する。「6月6日『NATURAロールの日』」の開催背景[caption id="attachment_1621963" align="al