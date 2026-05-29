「ぐっすり寝てもとれない疲れは手足を長く伸ばして血液を体の隅々まで行き渡らせましょう。血液循環が良くなると疲労物質が排出され疲れが緩和されます」こう話すのは運動機能評論家でアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長。体に溜まった老廃物を流し、自律神経を整えることが疲労回復のカギだという。高林院長の著書『1日7秒 手を伸ばしなさい』（ダイヤモンド社）でも取り上げている、手・足・首のツボ刺激や背中の緊張を