複数のイランメディアがイラン南部でアメリカ軍機が撃墜されたと報じていることをめぐり、アメリカ軍は「事実ではない」と否定しました。アメリカ中央軍は28日、イラン国営テレビなどがイラン南部のブシェール近郊でアメリカ軍機が撃墜されたと報じていることをめぐり、「撃墜された事実は一切ない」と発表しました。そのうえで、「全てのアメリカ軍の航空機材の所在が確認されている」と主張しています。