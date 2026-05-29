自民党の梶山国対委員長らと中道改革連合の重徳国対委員長らは29日午前、国会内で会談し、補正予算案の審議日程で合意した。6月3日、政府が補正予算案を国会に提出し、衆議院と参議院の本会議で片山財務大臣による財政演説と質疑を行う。4日は、衆議院の予算委員会で7時間の質疑の後に採決し、衆院本会議でも採決する。5日は、参議院の予算委員会で7時間の質疑と採決を行った後、参院本会議で採決する。与野党合意により、補正予算