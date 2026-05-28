山口県萩市の唐樋札場跡前に、「ナチュールバーガーレストラン」en_PELORI(ペロリ)が誕生。パン屋創業10年の店主が考える新しい食の形として、ファストフードでもクラフトバーガーでもない「料理として」の一皿を提供する。萩市の唐樋札場跡前を選んだ理由[caption id="attachment_1617696" align="aligncenter" width="600"] en_PELORIの外観[/caption][caption id="attachment_1617702" align="aligncenter" width="600"] 窓から