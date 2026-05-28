東京都世田谷区に本社を置き、下北沢にて飲食店事業・木製食器製作事業を手掛ける愛鷹製作所(⼯房名称「URAKITA⼯房」)は、テレビアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』から「うちは一族」モチーフの「うちはせんべい」を発売。5月25日(月)12時より、直販サイト「URAKITA⼯房」にて受注を受け付けている。『NARUTO-ナルト-』について『NARUTO-ナルト-』は、「週刊少年ジャンプ」にて連載されていた、岸本斉史氏による