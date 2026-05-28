「Culture Generation Japan」は5月21日(木)より、福岡県中間市の歴史資源と土地の性質を活かし、クラファンをスタート。中間市民と協働し新たな地域産業『なかま焼』の窯業拠点新設およびプロダクト開発を目的としている。「つくる・使う・巡る」の循環「Culture Generation Japan」はこれまで、飲食店向け和食器サブスクリプションサービス「CRAFTAL」や、役目を終えた器を次の使い手へつなぐリユース事業「旅皿」を展開し、“器