農水省では5月27日に「第1回食品容器包装等情報交換会」を実施した。参加者は非公表だが、200以上の食品メーカー・小売・外食の業界団体が出席。資材の需給や調達などに関して、各業界から意見表明や現状説明が行われた。政府側は、ナフサ由来の化学製品について年を超えて供給継続が可能であると改めて説明。調達不安を背景に流通の目詰まりが発生しているとの立場から「（ナフサの供給状況について業界側と）認識のずれが生